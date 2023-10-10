Об этом он рассказал на своем канале.

«Я с политикой героев полностью не согласен, потому что нам нужна не политика героев, а политика без героев. То есть государство должно взять на себя ответственность и создать такие условия в стране, когда на Украину не захотят и не смогут нападать», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, если на Украину нападет враг, то мы сможем защитить себя благодаря качественным инженерным укреплениям, профессионально подготовленным людям, технологическому оружию, слаженной работе подразделений. Как отметил Святослав Дубина, если все это будет в государстве, то не нужны будут герои, не нужно будет бороться за свободу героизмом народа.

«Если у россии не будет средств поражения, если у них не будет самолетов, с которых сбрасывают ракеты, если у них не будет подлодок, если у них не будет заводов, тогда мы легко освободим территории, мы достигнем цели, но достигнем ее по совсем другой стратегии», - заявил Святослав Дубина.

Как писала ранее Politeka, после ударов ВСУ ситуация резко изменилась: что оккупанты затеяли в Крыму и на Черном море.

Также Politeka писала, что сразу на двух точках удача: эксперт раскрыл, где начали продвигаться ВСУ на фронте в последнее время.





