Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«С 1 декабря якобы для прозрачности, якобы для контроля, нужно выполнить 20 пунктов. Первое, которое не налезет даже на голову, это создание электронного кабинета. Да, мы люди современные, мы можем через телефон это все сделать, но когда начинаешь смотреть вглубь, в корень, то нужно задекларировать точное количество того, что ты везешь, и справедливую цену», - рассказывает Владимир Волков.

Как он объясняет, если это гуманитарная помощь, то это, как правило, сток, то, что остается на фирмах, и то, что приносят люди в любой стране, Германии, Франции, Швейцарии, они приносят и сдают, чтобы помочь, теплые вещи, носки и т.д. Поэтому, констатирует гость программы, возникает вопрос, а как можно сделать эту справедливую цену, у кого взять экспертный анализ этой справедливой цены.

К тому же, добавляет он, за 50 километров до границы и после почти никакой связи, то есть нельзя внести изменение, нельзя сделать ту декларацию в каком-то электронном виде, а через свой кабинет надо задекларировать заранее все, какая заедет машина, что там в ней будет.

«В большей степени сделали все возможное, чтобы отсечь поток народных волонтеров, везущих своим транспортом. Ибо не все были оформлены, и не все оформлены фонды в организованные группы, которые все это делают. Более мощные, которые там работали, и раскрученные, которые имеют доступ к СМИ, им это доступно, они это могут делать», - объясняет Владимир Волков.

Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что зима действительно будет вносить свои коррективы в события на фронте, но наши требования к Западу те же – это больше оружия.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, что происходит на левобережье Херсонщины.