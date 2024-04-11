Директор компании «Актив-Груп» Александр Позний рассказал, что россия действительно разгоняет тему нелегитимности президента Украины, но наши граждане не ведутся и все же против выборов во время войны.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

Как отмечает Алексей Буряченко, российские СМИ и наши псевдоэксперты начали очень серьезную волну ИПСО и дезинформации на тему выборов в Украине. Эксперт рассказывает, что это выглядит так: говорят, что для преодоления сомнений относительно легитимности президента нужно обратиться в Конституционный суд (а он сейчас разобран), в лучшем случае он даст решение осенью, а за это время будут разгонять, что президент таки не легитимен.

«Вот они очень успешно маскируют, мимикрируют, играют на нашем сознании и псевдодемократических процедурах. Никого там не интересует, что есть соответствующая статья 108 Конституции, непрерывность власти, очень корректное разъяснение ЦИК, и ни у кого нет сомнений в легитимности. Потому что, несмотря на фамилию президента, во время войны его расшатывание в любом случае не в плюс Украине и украинцам. Это совершенно очевидно», – объясняет Алексей Буряченко.

По словам гостя программы, они тоже провели исследование на эту тему, чтобы узнать мнение людей о легитимности президента, тем более, что 31-го должны были быть как раз выборы. Как он рассказывает, результаты опроса показали, что в глазах примерно 60% президент все равно легитимен даже по истечении его пятилетнего срока, то есть уже, по сути, сейчас. То есть, констатирует социолог, украинцы не ведутся на российские провокации.

«Большинство людей склоняются к тому, что выборы, возможно, и могут быть во время войны, но если ситуация безопасности на фронте будет такая, как, условно говоря, с 2015 по 2022 год, когда выборы и проводились. То есть, если такая ситуация будет, тогда да. Если активные боевые действия, то ни о каких выборах речь не может идти от слова «вообще», - рассказывает Александр Позний.

Как сообщала Politeka, Постернак пояснил, что нашим гражданам давно нужно понять аппетиты путина – это физическое уничтожение всех украинцев.

Также Politeka писала о том, что Доний оценил решение разрешить студентам уезжать за границу.