Фрагменты тела человека были обнаружены в с. Черкасская Лозовая в Харьковской области, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА.
Данные устанавливаются.
«Количество погибших в результате удара оккупантов по базе отдыха увеличилось до семи человек. Пострадали – 28 человек», - сообщили в ОВА.
Напомним, сегодня, 20 мая, в Харьковской области объявлен День траура.
«Оккупанты в результате обстрелов сел Ковшаровка, Новоосиново Купянской общины и Малоданиловской общины унесли жизни 11 человек. Среди погибших – беременная женщина. Вечная память всем невинным жертвам этой войны», - говорилось ранее в сообщении.
К сожалению, теперь стало известно, что эти обстрелы унесли жизни 12 человек.
Россияне нанесли ракетный удар 9М723 ОТРК «Искандер» по поселку Черкасская Лозовая по базе отдыха днем 19 мая.
Среди погибших – беременная женщина. А среди раненых – 8-летний ребенок, полицейские и фельдшер.
Разрушена база отдыха, поврежден служебный автомобиль полиции и автомобиль скорой помощи, гражданские автомобили, жилые дома.
«Врагом был нанесен удар, предварительно ракетой «Искандер-М», по базе отдыха, расположенной на территории водохранилища, где были в то время мирные жители города. В целом, с 2022 года ни одного военного объекта на этом месте не было», - сообщал начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.
Через некоторое время оккупанты нанесли второй удар также ракетой «Искандер». Во время второго удара также пострадали как находившиеся на территории базы гражданские жители, так и работники неотложной помощи и прибывшие по вызову полицейские.
По факту нарушения законов и обычаев войны следователями возбуждено уголовное производство.
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