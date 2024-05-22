На Киевщине произошла жуткая трагедия, жертвами которой стала семья – женщина, мужчина и их 9-летний сын.

Трагедия разыгралась в селе Младенцы Вышгородского района Киевской области, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Киевщины.

Около десяти вечера 21 мая правоохранители получили сообщение, что горит жилой дом.

Очевидцы сообщили полицейским, что внутри горящего дома находятся супруги вместе со своим малолетним ребенком.

«Все попытки спасателей и полицейских попасть в дом оказались тщетными из-за значительного распространения огня и высокой температуры горения», - сообщили в полиции.

После того, как удалось частично локализовали пожар, выяснилось, что 52-летний мужчина, его 46-летняя жена и их 9-летний сын погибли.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Окончательные выводы выяснят спасатели.

На кадрах, опубликованных с места трагедии, можно увидеть, что дом буквально превратился в факел.

Последние новости Украины:

Последствия новой атаки трудны: куда попал враг.

Также сообщалось о новых жутких взрывах посреди ночи.

Объявлена ​​эвакуация: названа еще одна область, на которую будут наступать россияне.