В городе Харьков раздаются новые взрывы, пишет Politeka.net.

Согласно сообщению Харьковской ОВА, российские оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову.

Бьет враг исключительно по гражданской инфраструктуре. На данный момент известно о пяти пострадавших.

Также оккупанты ударили по Золочеву - по меньшей мере двое пострадавших. Также медики оказали помощь еще двум пострадавшим в результате вражеских обстрелов в Люботине.

Местные жители сообщают, что в Харькове после взрывов поднимается дым.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что оккупанты нанесли удары по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, занимающегося жизнеобеспечением города.

"Информация о пострадавших уточняется", - подчеркнул мэр.

Напомним, 22 мая враг снова ударил по Харькову, использовав КАБ.

В результате обстрела по Шевченковскому району повреждено остекление окон в 3-х многоквартирных жилых домах, здания двух кафе, автомойку, остекление АЗС, здание СТО, здание продовольственного магазина, 2 трамвая и 11 автомобилей. Уничтожен 1 автомобиль.

В Холодногорском районе в результате обстрела КАБ повреждено помещение предприятия, которое не эксплуатировалось.

Пострадали 12 человек.

Еще восемь человек получили ранения в результате обстрела города Чугуев. Горел первый и второй этаж детского сада, повреждены три многоквартирных жилых дома, помещения магазинов, офисное помещение, аптека и 4 автомобиля.

ОБНОВЛЕНО:

В Харькове еще один удар пришелся по частному предприятию. По предварительной информации, там один погибший, шесть раненых, местонахождение еще троих невозможно установить из-за большого пожара.

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