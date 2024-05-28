В результате нового ракетного удара есть погибшие и пострадавшие - подробности очередной атаки со стороны врага.

О новом страшном событии сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, пишет Politeka.net.

По его словам, в Баштанском районе среди бела дня 27 мая враг нанес ракетный удар по гражданским объектам в городе Снигиревка Снигиревской общины.

В результате атаки возник пожар кафе, автомагазина и шиномонтажа, который был оперативно ликвидирован. Взрывной волной повреждена автомойка самообслуживания и шесть автомобилей.

«Три человека погибли, шестеро пострадали, среди которых трое несовершеннолетних. Двое раненых находятся в реанимации, состояние - стабильно тяжелое, одна из раненых в удовлетворительном состоянии, троим помощь предоставлена ​​амбулаторно», - сообщил Ким в своем телеграмм-канале.

Кроме того, в Николаевском районе в течение 27 мая и уже сегодня, 28 мая, российские оккупанты нанесли артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины.

Пострадавших, к счастью, нет.

Ранее в Сети появились кадры с места ракетного удара по Снегиревке. В результате атаки все вокруг почернело, от построек почти ничего не осталось.

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