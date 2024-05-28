О новом страшном событии сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, пишет Politeka.net.
По его словам, в Баштанском районе среди бела дня 27 мая враг нанес ракетный удар по гражданским объектам в городе Снигиревка Снигиревской общины.
В результате атаки возник пожар кафе, автомагазина и шиномонтажа, который был оперативно ликвидирован. Взрывной волной повреждена автомойка самообслуживания и шесть автомобилей.
«Три человека погибли, шестеро пострадали, среди которых трое несовершеннолетних. Двое раненых находятся в реанимации, состояние - стабильно тяжелое, одна из раненых в удовлетворительном состоянии, троим помощь предоставлена амбулаторно», - сообщил Ким в своем телеграмм-канале.
Кроме того, в Николаевском районе в течение 27 мая и уже сегодня, 28 мая, российские оккупанты нанесли артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины.
Пострадавших, к счастью, нет.
Ранее в Сети появились кадры с места ракетного удара по Снегиревке. В результате атаки все вокруг почернело, от построек почти ничего не осталось.
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