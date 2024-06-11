Войска могут появляться динамично, но украинские подразделения наносят удары, используя западное оружие, что уже дало свои результаты, заметил эксперт.

Ситуация для Сумщины пока менее угрожающая, чем в прошлые недели. Она контролируется украинскими подразделениями, нет накопления войск, свидетельствующих о подготовке прямого вторжения. Об этом рассказал военный эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Враг же концентрируется на Харьковском направлении, но Сумщина остается в поле внимания врага. Войска могут появляться динамично, но украинские подразделения наносят удары, используя западное оружие, что уже дало свои результаты в Белгородской области.

Важно помнить о ситуации в Курской и Белгородской областях, потому что это уже линия фронта. К примеру, в Курской области была уничтожена колонна, которая двигалась неподалеку от Сумской области, заметил эксперт.

Он добавил, теперь ситуация в Харьковской области сложная, но контролируемая. Враг пытается продвинуться в районе Липцев и Волчанска, где украинские войска стабилизировали ситуацию и даже вытеснили врага.

"Это важно, поскольку враг пытался оцепить город. Авдеевка и Бахмут продолжают быть местами активных боевых действий, где украинские войска сдерживают оккупантов" - рассказал эксперт.

Украинские войска продолжают наносить удары по Белгородской области, атакуют нефтебазы и российские корабли. Враг готовится к ракетным ударам по территории Украины, в частности, по объектам энергетики, аэродромам и гражданскому населению.

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