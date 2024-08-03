По оценкам экспертов, удары украинских беспилотников по энергетической инфраструктуре России с начала этого года вывели из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей страны и спровоцировали повышение внутренних цен на топливо.

Так, утрата части российских нефтеперерабатывающих мощностей привела к росту внутренних цен на 20-30%, а также стала причиной остановки экспорта, чтоб сосредоточиться на ублажении внутреннего спроса.

Эксперты также подчеркивали, что смягчить последствия этих ударов, Россия запретила экспорт бензина на шесть месяцев, начала импортировать нефтепродукты из Беларуси, планировала импортировать из Казахстана, а также предпочла транспортировку нефтепродуктов российской железной дороге, а не другим видам транспорта.

Однако после этого отчета разведывательного управления Пентагона атаки беспилотников на НПЗ не прекратились, так что вероятно, что речь теперь идет о потере больших нефтеперерабатывающих мощностей, чем 14%.

Так, 5 июня БПЛА атаковали Новошахтинский НПЗ. В результате атаки возник мощный пожар, который по словам российских источников достиг высоты 15-этажного дома.

Также губернатор Белгородской области сообщил об ударе дроном-камикадзе по Старооскольской нефтебазе, в результате чего занялся один из резервуаров.

Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили поражение Новошахтинского НПЗ в России. По данным разведки, в результате удара по заводу россияне потеряли 1,5 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов — в пересчете около $540 миллионов.

18 июня появились сообщения об ударах по НПЗ в Ростовской области.

Впоследствии, в ночь на 20 июня, еще одна нефтебаза вспыхнула в Краснодарском крае Тамбовской области. По словам очевидцев, ночью они услышали звук двигателя, затем раздался мощный взрыв и начался пожар. Кроме того, в домах рядом с местом взрыва вылетели стекла.

Следующую базу БПЛА атаковали в Краснодарском крае. Сообщалось, что под удар попал Афипский НПЗ. Также была атакована нефтебаза в поселке Энем республики Адыгея.

Во время еще одной ночной атаки дронами по территории РФ были поражены 5 важных объектов. Под ударом были аэродром "Ейск", нефтебаза "Лукойл" в Волгограде, Ильский НПЗ, учебный центр ПВО в Ейске, НПЗ "Краснодареконефть".

Тогда начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что удары по российским НПЗ не изменят ход войны, но затронут военную составляющую.

5 июня стало известно об ударе по НПЗ в Ростове.

«Горит все сильнее и сильнее! Дроны один за другим летят!» – так очевидцы атаковали еще одну атаку БПЛА. Тогда под ударом оказалась Ростовская область, где вспыхнула подстанция, Курская и Воронежская области, где был атакован завод Энергомаш. Под Волгоградом дроны попали в НПЗ.

В июле также появились кадры атака на НПЗ в Цимлянске Ростовской области прилетел именно Там местные охранники безуспешно пытались сбить БпЛА антидроновыми ружьями.

В ночь на понедельник, 22 июля, БПЛА атаковали город Туапсе. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод, в результате чего на объекте возник пожар.

А в ночь на вторник, 30 июля, украинские войска нанесли успешный удар по вражеской нефтебазе в населенном пункте Возы, что в Курской области рф.

"Сегодня ночью успешно поражена нефтебаза врага "Логистический центр №43" в населенном пункте Возы, Курская область рф. По данным разведки, в результате атаки на объекте противника возник пожар... Силы обороны и в дальнейшем будут принимать все возможные меры для подрыва военно- экономического потенциала российских оккупантов , чтобы заставить их прекратить вооруженную агрессию против Украины.

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