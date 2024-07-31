В Киеве раскрыто ужасное преступление, способное ошеломить своим цинизмом и расчетом даже самых опытных.

Дерзкое убийство произошло в Оболонском районе Киева, пишет Politeka.net со ссылкой на столичных правоохранителей.

Там при таинственных обстоятельствах погибла 60-летняя женщина. Однако столичным праавоохранителям удалось выяснить, что на самом деле произошло.

Впоследствии был задержан 67-летний мужчина.

Подробности убийства

Правоохранители установили, что с умершей киевлянкой он прожил около 15 лет , а затем в его голове возник жестокий план.

«Имея целью корыстные мотивы, злоумышленник последние три месяца жизни сожительницы добавлял ей в еду и напитки высокотоскический тяжелый металл, от которого женщине с каждым днем ​​становилось плохо и она попала в больницу», - рассказали в полиции детали дела.

Даже в больнице, навещая женщину, подозреваемый продолжал ее травить. Когда же несчастная уже не имела возможности самостоятельно передвигаться – ее «возлюбленный» настоял на том, чтобы ее выписали из больницы, где он якобы продолжит самостоятельно заботиться о ней.

«А на самом деле продолжил преступное дело», - рассказывают правоохранители.

Через некоторое время женщина скончалась. Было проведено вскрытие и в выводах судебно-медицинской экспертизы было указано, что смерть наступила в результате воспаления и некроза внутренних органов, вызванных отравлением тяжелым металлом.

Как выяснило следствие, негодяй, убивая женщину, преследовал цель присвоить ее квартиру. А когда ему это не удалось – забрал автомобиль убитой, а также около 20 000 долларов и переехал в Волынскую область.

Там его и задержали сотрудники полиции.

Что угрожает подозреваемому

Во время обыска в квартире следователи изъяли деньги, банковскую карту потерпевшей, ее автомобиль Suzuki, документы и пластиковую емкость с сыпучим веществом, направленным на экспертизу.

Подозреваемому сообщено о подозрении по двум статьям – умышленное убийство по корыстным мотивам; и ч. 1 ст. 289 – незаконное завладение транспортным средством. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, что ранее трагедия произошла в столичном парке имени Тараса Шевченко. Там в результате непогоды погибла женщина. Еще три человека получили травмы.

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