В українській столиці сталося нове вбивство, яке шокує своєю жорстокістю – в поліції розповіли обставини трагедії і хто став жертвою нелюдів.

Київ сколихнув жорстокий злочин, пише Politeka.net з посиланням на столичних правоохоронців.

За словами поліцейських, близько опівночі вони отримали інформацію про викрадення чоловіка.

«Мешканці будинку у Солом’янському районі почули крики та побачили, як декілька невідомих б’ють та силоміць садять до автомобіля чоловіка», - повідомили в поліції.

Негайно було оголошено спеціальну поліцейську операцію в Києві та області. І це дало результат – поліцейські встановили тих, хто причетний до злочину.

Ними виявилися четверо чоловіків, віком від 24 до 29 років. А жертвою викрадачів став 29-річний іноземець.

Як з’ясувалося, негідники заздалегідь готувалися до злочину. Вони дізналися, що чоловік має біткоїни, вартість яких становить декілька мільйонів гривень, та вирішили ними заволодіти.

Підозрювані відстежили його адресу проживання та близько опівночі, коли він повернувся додому, побили, силоміць затягнули до автомобіля й вивезли в закинуту будівлю на території Київської області.

«Там вони силою змусили потерпілого перерахувати біткоїни на їхній криптогаманець…», - розповіли в поліції.

Однак, на жаль, врятувати життя 29-річного іноземця правоохоронцям не вдалося. Отримавши бажане, злочинці його вбили.

Щоб приховати сліди злочину, вони змінили номерні знаки та зовнішній вигляд автомобіля, а тіло нещасного вивезли у ліс. Там вони закопали тіло, криптовалюту перевели у готівку.

«Ми приїхали, зустрілися з цією людиною в нього на точці, тобто в нього вдома. Ми його посадили в бус і відвезли на нашу точку… Співробітники поліції починали патрулювати по всьому селу і я зрозумів, що все. Нас вже, по суті, засікли. Підігнали машину, загрузили туди тіло потерпілого. Машину підігнали до точки, де зробили захоронення», - розповів під час допиту один з підозрюваних.

Наразі банда затримана, під час проведення слідчих дій поліцейські вилучили у них гроші, автомобіль та інші речові докази.

«Усім затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочинів та суд взяв їх під варту без можливості внесення застави. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі», - розповіли в поліції.

Правоохоронці також опублікували кадри з місця вбивства.

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