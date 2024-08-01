Ужасное событие произошло в Херсоне – в полиции рассказали первые подробности и назвали количество жертв и раненых.

В Херсоне, по которому постоянно бьют российские захватчики, раздался новый смертельный взрыв.

И обстоятельства чрезвычайного происшествия шокируют.

Как рассказали правоохранители, событие произошло в Центральном районе города.

"На спецлинию "102" поступило сообщение, что в микрорайоне "Северный" на площадке возле одного из магазинов произошел взрыв", - сообщили правоохранители. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа Херсонского районного управления полиции, работники уголовного розыска, патрульная полиция.

Как выяснилось, на площадку, где отдыхали пятеро граждан, зашел неизвестный мужчина.

Во время общения отдыхающих с незнакомцем "между ними возникло недоразумение". Потом последний ушел и через несколько минут вернулся, но уже с гранатой.

Через мгновение раздался взрыв – мужчина бросил гранату в людей и сбежал.

Однако правоохранителям быстро удалось установить его личность и задержать по месту проживания.

Им оказался 48-летний местный житель. В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия.

В результате взрыва погиб 69-летний пенсионер. Также пятеро мужчин в возрасте от 32 до 41 года получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, что похожее событие произошло недавно в Луцке. Там мужчина во время конфликта швырнул гранату на проезжую часть. В результате взрыва травмы получили пять человек.

Теперь мужчине, являющемуся действующим военнослужащим одной из воинских волынских частей, инкриминируют статьи ч. 2 ст. 15 о.п. 1,5 ч. 2 ст. 115 (окончено покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боеприпасами) УК Украины.

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