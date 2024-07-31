Нова трагічна подія сталася на Харківщині, яку ворог продовжує нещадно обстрілювати.
«Найстрашніше для рятувальників – їхати на виклик у власний дім… На жаль, це спіткало вогнеборця ДСНС Харківщини», - розповіли в ДСНС України.
За словами рятувальників, чоловік приїхав гасити пожежу після масованого авіаційного обстрілу селища Великий Бурлук, а опинився на згарищі власного дому
Внаслідок удару російськими КАБами загинула його 37-річна дружина, а 10-річного сина з опіковими травмами госпіталізували до медзакладу.
«Висловлюємо щирі співчуття нашому колезі, вічна пам’ять дружині та скорішого одужання сину», - підкреслили в ДСНС, опублікувавши драматичні кадри з місця влучання КАБів.
Раніше в Харківськой ОВА повідомили, що росіяни вдарили по Великому Бурлуку на Куп’янщині, є загибла.
Внаслідок обстрілу горів житловий будинок, ще один будинок зазнав пошкоджень.
«Загинула жінка, а її 10-річний син отримав опікові поранення. Його госпіталізували», - йшлося в повідомленні.
Додамо, що тим часом стало відомо про ще одраз дві трагедії - на Харківщині виявили тіла чоловіків.
У селі Кучерівка Куп'янського району у гаражі виявлено тіло 61-річного чоловіка без ознак життя зі слідами вибухової травми.
Крім того, у селі Мала Комишуваха Ізюмського району виявили автомобіль ВАЗ 2106, у якому знайшли мертвого 61-річного чоловіка.
Він отримав травми внаслідок спрацювання міни невідомого типу.
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