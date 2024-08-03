Пока в нашей стране просто нельзя ожидать, что Воздушные силы будут использовать F-16 как-то по-другому, чем МиГ-29 и Су-27.

Известно, что главная причина будет в том, что касается украинского Генштаба , генералов, процедур, возникающих в ВСУ, о которых уже так много говорилось ранее, а также де-факто неизбежного — «конфликта в Вооруженных силах».

Своим мнением поделился австрийский военный аналитик, специализирующийся на истории боевой авиации Том Купер.

Стоит отметить, что обычно, говорят эксперты, на 1000%, украинские пилоты F-16 вернутся в Украину со своими «новыми» (старыми) самолетами, с умом, полным знаний на навыки и свежими после обучения головами, а следовательно, полными соответствующих процедур .

Пилоты будут знать или иметь очень конкретные представления о том, как применять самолеты в бою.

Однако кто сказал, что командующие Воздушными силами генералы, командиры их подразделений и наземные диспетчеры будут знать, как это сделать — с помощью F-16?

Вероятно, они знают и о МиГ-29, и о Су-25, и о Су-27 еще советских, а здесь эти F-16.

Что, собственно, было бы очень важно, поскольку в воздушных силах Украины стандартная процедура заключается в том, что командиры и наземные диспетчеры указывают пилотам, как им выполнять свою работу.

Если только нет письменных инструкций, которые должен был разработать украинский Генштаб.

Предположим, F-16 есть в Украине. Пилоты и наземный персонал обучены и готовы. Базы, горючее, запчасти, боеприпасы, наземные бригады готовы. И украинцы собираются использовать их (вероятно, с помощью «значительных доз» какой-то «поддержки подрядчиков» с Запада, по крайней мере, для вопросов, связанных с обслуживанием, и в течение первых нескольких лет).

Быстрое реагирование на то, что можно прочитать в социальных сетях, кажется, что самым логичным, возможно, даже самым простым методом введения F-16 на вооружение из Воздушных сил Украины будет их применение для целей ПВО.

Источник: xxtomcooperxx .

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