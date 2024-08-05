Российские захватчики не собираются оставлять попыток дестабилизировать ситуацию, отвлекать силы и средства украинских Сил безопасности и обороны.

"... Поэтому да, в этом контексте этот вопрос актуален. Мы говорим о российско-украинских границах, о северном направлении", — подчеркивал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, комментируя заявление Кирилла Буданова.

Буданов, напомним, заявил, что атака РФ на Украину с севера уже идет. При этом уточнять где, на Сумщине или Черниговщине, в разведке не стали, чтобы не провоцировать панику.

Наступление РФ на север Украины.

В свою очередь военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.) Игорь Романенко, комментируя активность российских ДРГ на Сумщине, подчеркнул, что это выгодно врагу с точки зрения задач, которые им поставил Путин.

«А именно по расширению их влияния на севере. Для нас, к сожалению, это будет требовать только растягивания имеющихся сил, что не очень хорошо. Чтобы этого добиться, россияне и начали активные действия на Харьковском направлении», - заявил Романенко "ТСН.ua".

Враг, по словам эксперта, враг еще размышляет, добавлять ли ему на Харьковском направлении сил или все же открыть еще одно направление наступления, которое они готовили в Сумской области.

Наступление РФ на север Украины.

При этом эксперт не исключил, что россияне могли переформовать свои резервы, и все же начнут действовать на Сумском направлении, чтобы еще больше растягивать силы и возможности ВСУ.

Заход ДРГ в Сумскую область это, по словм эксперта, прощупывание слабых мест в украинской обороне, проверка на прочность. Если россияне увидят возможность провести наступление на север Украины, они добвят резервы на Сумском направлении.

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