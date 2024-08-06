Военный эксперт рассказал, как ВСУ могут получить преимущество на поле боя с помощью дронов и новых технологических решений.

Как ВСУ, так и армия РФ постоянно проводит разведку над линией фронта и корректирует огонь артиллерии, дальнобойных РСЗО и ракет. Об этом рассказал руководитель Института подготовки офицеров Терезианской военной академии полковник ВС Австрии Маркус Райснер.

Австрийский военный эксперт считает, что на этом этапе БПЛА создает проблемы и для России, и для Украины. Использование такого количества беспилотников означает, что каждый видит все подготовительные мероприятия и маневры другого. И это вызов для обеих сторон, ведь тот, кто найдет способ побороть вражеские БПЛА, сможет более эффективно отражать атаки и проводить наступления.

“Как сказал генерал Залужный, нужно что-то вроде изобретения, подобного китайскому черному пороху, что позволит овладеть электромагнитным полем. То есть, нужно достичь прорыва в той сфере, где происходит радиосвязь с беспилотниками”, - ссылаясь на статью экскомандующего ВСУ Валерия Залужного, отметил Райснер.

Австрийский полковник сравнивает проблему с беспилотниками с Первой мировой войной, когда колючая проволока и пулеметы стали весомым препятствием для массированных проходов пехоты. Это заставило британцев двигать технологический прогресс и создать первые танки, в значительной степени повлиявшие на ход войны.

Вооруженные силы Украины уже "много научились за короткое время, тогда как Запад смотрит на это с изумлением". Однако, по мнению военного эксперта, важно понимать, что в войне на истощение Украина может выстоять только с надежными союзниками.

Райснер считает, что успех Украины зависит не от собственной воли, а фактически от воли поддерживающих ее, поэтому чрезвычайно важным условием является поддержка Запада. В противном случае будет тяжело.

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