Военный эксперт рассказал, как россия помогает Ирану в подготовке к массированной атаке на Израиль.

В последние несколько дней россия самолетами доставила в Иран свою систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил военный аналитик из Азербайджана Агил Рустамзаде.

Это вызывает озабоченность у эксперта, ведь с большой долей вероятности данная система является источником помех GPS-навигации в Европе. Дальность ее действия может достигать пяти тысяч километров. И если она будет установлена ​​в Иране - это создаст аналогичные проблемы для Израиля и группы других стран. А то, что это будет происходить в преддверии вероятных обстрелов Израиля – усиливает волнение.

Ранее сообщалось, что Москва активно помогает Тегерану готовиться к подобным атакам. Да, Иран получает военную поддержку, включая передовые технологии, оружие и разведывательные данные. Поэтому такое сотрудничество может привести к эскалации конфликта в регионе.

Военные эксперты считают, что это ответ на укрепление связей между Израилем и западными странами, в частности США. В условиях усиления санкций и политической изоляции Москва и Тегеран ищут новые способы укрепления своих позиций на международной арене.

Израиль уже выразил глубокую обеспокоенность по поводу этих сообщений. Представители израильского правительства заявили, что страна готова принять все необходимые меры для защиты своего населения и территории от потенциальных атак.

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