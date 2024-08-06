В Торецке Донецкой области до сих пор остаются местные жители – люди отказываются от эвакуции из города, в который прорываются оккупанты.

Штурмовые группы ВСУ зачищают врага на захваченных им позициях.

Об этом, а также о том, какая сейчас ситуация в Торецке и вокруг города рассказал военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов.

По его словам, россияне лезут к Торецку все активнее, но уверенного продвижения у них не получается.

«Местность специфическая и в одноэтажной застройке наши штурмовые группы периодически заходят на их позиции, откуда не ждали. И вычищают все занятое ими в результате упорных штурмов. Пока они связались со своими и накидали туда мин – наши уже ушли…», - сообщил Сазонов.

Битва за Торецк.

Военнослужащий также сообщил, что у врага есть преимущество – и в количестве живой силы, и в снарядах и по количеству стволов.

Сазонов ткже вырзил убеждение, что «рано или поздно бои переместятся в Торецк».

«Тут, кстати, приличное количество гражданских остается – в Торецке. По подвалам сидят, не уезжают. Гораздо больше, чем в Часике. На что рассчитывают, чего ждут? Смирились?», - сообщил украинский защитник.

Сложной ситуция остается и вокруг Часового Яра – вражеская пехот не прекращает попытки пробиться.

«Они лезут, пытаются закрепиться. Мы их накрываем дронами и минометами, потом штурмовики зачищают. И так одновременно в нескольких местах. Дроны в воздухе постоянно наши и противника. Незаметно передвигаться практически нереально. Для нас это усложняет логистику второй линии с нулем. Для них – выдвижение штурмовых парных групп к нашим позициям за каналом», - рассказал боец.

Битва за Часов Яр.

По словам Сазонова, одна из групп штурмовиков «все-таки уцелела и «забралась достаточно глубоко». Но, заверил военнослужащий, это не трагедия - если подмога не пробьется к ним, скоро начнут экономить патроны и их постепенно ликвидируют.

Добавим, что, не официально не подтвердженной информции, россиянам удалось закрепиться в окрестностях Торецка.

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