Російські загарбники впритул наблизилися до ще одного українського міста – йде евакуація місцевого населення.

Окупанти просуваються і вже підійшли до міста Торецьк, що у Донецькій області, пише Politeka.net.

За словами керівника Торецької міської військової адміністрації Василя Чинчика, з громади вже евакуювали понад 3 700 жителів. Серед них всі діти, що проживали у громаді.

"Усіх дітей уже вивезли. У самому Торецьку залишилося близько 3 тисяч осіб, здебільшого у це люди похилого віку", – уточнив Чинчик в ефірі телемарафону.

Чинчик також повідомив, що російські окупанти просуваються до адміністративних меж міста Торецька, але безпосередньо місті ворога немає.

«В місто він не зайшов і перебуває поблизу безпосередньо адміністративних меж самого міста», - зявив Чинчик.

В Торецьку немає ні світла, ні централізованого водопостачання, однак є люди, які досі відмовляються евакуюватися.

За словами посадовця, вони сподіваються, що Торецьк не буде захоплений російською армією і ситуція стабілізується. Всі люди, які залишилися на території громади ховаються від постійних атак ворогау підвальних приміщеннях.

Зазначимо, згідно з новим звітом Інституту вивчення війни, загарбники здійснили значне тактичне просування на Торецькому напрямку.

Раніше в Мережі з’явилися кадри, на що ворог перетворив вулиці Торецька.

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