Российские захватчики пытаются прятать свои большие маленькие и большие корабли и носители ракет типа "Калибр", но это далеко не всегда им удается.

С того дня, как в Черном море был уничтожен крейсер «Москва», оккупанты потеряли еще немало судов – выведены из строя или уничтожены уже треть кораблей вражеского флота.

Постоянные атаки заставили враг снизить свою активность на полуострове и переместить часть флота из Крыма в Новороссийск. Вражеские корабли теперь стараются не выходить на открытые просторы Черного и Азовского морей, опасаясь новых ударов.

Наиболее критическими потерями для российского флота являются большие десантные корабли. Конкретно они обеспечивают доставку войск, техники и материально-технических средств на берег.

По подсчетам аналитиков, на 15 февраля 2024 года общее количество уничтоженных российских кораблей составляло 13 единиц.

Однако эта цифра продолжает расти и, согласно заявлениям, охота на вражеские корабли продолжится.

«Охота не должна останавливаться» , - подчеркивал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Среди целей разведчиков не только большие корабли, но и поменьше – например, "Сатурн" и "Тунец", которые были поражены недавно в Крыму.

В ГУР также рассказывали детали охоты на флот РФ. Так, операции сопровождаются тем, что сначала нужно прорвать линию обороны, морские фортификации и пройти через защиту, которую строит враг.

«Мы видели во время предварительной операции, когда Магура уничтожала "Тунца", 32 боевых вылета, применение артиллерии против наших морских дронов. Однако ничего не помогает. Грамотная планировка, усовершенствование технических конструкций – и видим результат», - рассказывал Юсов.

Одним из самых удачных месяцев охоты на российские корабли стал август прошлого года – тогда удалось порзить шесть плавсредств и потопить один.

Также известно, что украинские защитники совершенствуют свои навыки по уничтожению Черноморского флота РФ. Так, дроны СБУ поразили 4 российских корабля благодаря дистанционному минированию.

Уничтожаются не только корабли, но и подлодки. Один из них в Севастополе, где была поражена подлодка «Ростов-на-Дону». Она является одной из четырех подлодок класса "Kilo", способных применять ракеты "Калибр" и была введена в эксплуатацию 26 декабря 2014 года. Стоимость подводной лодки оценивается в 300 миллионов долларов.

По словам экспертов, командиры РФ уже боятся выходить на боевые дежурства.

«Это подрывает не только "подводный" флот, но в целом Черноморский флот РФ, который сегодня не имеет реальных возможностей доминировать в Черном и Азовском морях. Мы его преследуем системно. Командиры РФ боятся выходить на боевые дежурства, поскольку в любой момент ждут прилетов, уничтожения или повреждения корабля", - отмечал генерал-генерал армии Украины Николай Маломуж.

Инфографика проекта Molfar.

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