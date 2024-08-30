Военное планирование США переключилось на подготовку к напряженности и конфликтам с Китаем и Россией.

Недавнее одобрение президентом Джо Байденом существенного изменения стратегии США в области ядерного оружия подчеркивает внимание, которое должностные лица национальной безопасности страны уделяют стремлению Китая к влиянию в мире.

По мере того, как в типах угроз, с которыми сталкиваются США, происходят изменения, американские военные корректируют свою стратегическую направленность, бюджеты и планирование.

За последнее десятилетие усилия Пентагона были переключены на подготовку к тому, что официальные лица называют « соревнованием великих держав » между США, Россией и Китаем.

Самый важный стратегический сдвиг, очевидный при планировании конкуренции великих держав, — это фокус на сдерживании.

В классической военной стратегии сдерживание направлено на то, чтобы заставить противника поверить, что он никогда не сможет достичь своих целей военной силой, потому что ответ будет подавляющим и решительным.

Национальная оборонная стратегия , опубликованная в октябре 2022 года — документ, в котором сформулированы цели, задачи и распределение ресурсов страны на следующие два года — открыто признает потенциальный риск напряженности и открытого конфликта с Россией или Китаем и призывает к «комплексному сдерживанию» для его предотвращения.

Это означает объединенные усилия военных, разведывательных и дипломатических агентств по всему правительству США.

Национальная военная стратегия — военный раздел всеобъемлющей Национальной оборонной стратегии — описывает, как вооруженные силы США будут способствовать этим усилиям.

Источник: theconversation.

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