Иранские баллистические ракеты Dezful снова стали темой для обсуждения, поскольку западные СМИ прогнозируют, что россия может получить их в ближайшее время.

Как отмечает украинский военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко Dezful – это модернизированная версия ракеты Zolfaghar, которая является дальнейшим развитием иранской ракеты Fateh-110. Последняя имеет дальность полета до 300 км и боевую часть весом до 600 кг. Она была создана на основе неуправляемой ракеты Zelzal-2, которая, в свою очередь, базируется на ракете Zelzal-1. Разработка последней в Иране началась после поставки китайских ракет CSS-8, являвшихся копиями советских С-75, адаптированных для нанесения ударов по поверхности.

Zelzal-1 и дальше влияла на разработку ракет в Иране, в частности, сочетая в себе особенности китайских и советских технологий, таких как тактическая ракета 9К52 "Луна-М". Таким образом, иранские ракетные системы впитали в себя советские технологии и китайскую модификацию, но обладают рядом уязвимых мест, унаследованных от своих прототипов.

Однако Zolfaghar, разработанная на базе Fateh-110 и принятая на вооружение в 2017 году, обладает значительно лучшими характеристиками: дальностью полета до 700 км и улучшенной системой наведения, использующей как инерциальную, так и GPS-навигацию. Проблема состоит в том, что, с учетом международных санкций, доступ Ирана к GPS может быть ограничен, что заставляет обращаться к другим системам, таким как российская ГЛОНАСС.

Dezful представляет собой дальнейшую модернизацию Zolfaghar с дальностью до 1000 км и боевой частью весом до 700 кг. Однако соответствие этих характеристик остается под вопросом. Ключевой особенностью Dezful является то, что ее боевая часть отделяется при подлете к цели, что затрудняет ее обнаружение и перехват.

Эксперты считают, что иранские ракеты по характеристикам находятся между украинскими ТРК "Точка-У" и российскими ОТРК "Искандер". Разработка эффективных алгоритмов противодействия против этих ракет нашими системами ПВО займет время, поэтому важно, чтобы партнеры Украины как можно быстрее предоставили современные системы ПВО для защиты от баллистических угроз.

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