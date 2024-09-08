Как отмечает военный эксперт Олег Жданов ракеты ATACMS могут изменить ход войны за считанные месяцы.

В настоящее время США еще не приняли решения о предоставлении Украине разрешения на использование ракет ATACMS для ударов в глубь России, что заставляет ВСУ продолжать действовать своими силами. По словам Жданова, такое ограничение оказывает существенное влияние на темпы достижения Украиной своих целей и может затянуть процесс на несколько лет. Если украинские военные продолжат наносить удары по территории врага только беспилотниками, их эффективность будет в 10 раз меньше, чем с использованием дальнобойных ракет.

"Ракета ATACMS несет 300-500 кг взрывчатого вещества, тогда как беспилотник - всего 30-50 кг. Это значит, что с ракетами мы могли бы за три-четыре месяца кардинально изменить ситуацию на фронте, а с беспилотниками этот процесс растянется на три- четыре года", - подчеркнул эксперт.

В то же время ранее аналитики Института изучения войны также отмечали важность атак по военным объектам в глубине территории России для ослабления ее военного потенциала на всем театре военных действий. Однако, несмотря на все доводы в пользу изменения подхода, политика США остается неизменной. Спикер Пентагона подтвердил, что Вашингтон и дальше выступает против разрешения на "глубокие" удары Украины по России с использованием ракет ATACMS.





Источник: "Главред"

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