У оккупантов нет достаточно ресурсов для захвата Покровска в рамках текущей наступательной кампании. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал эксперт по безопасности Дмитрий Жмайло.

Он отметил, что Вооруженные Силы Украины асимметричными действиями значительно изменили планы армии рф на Донбассе. Пока россияне пытаются накапливать силы и резервы, но сталкиваются с рядом ограничений. Они перестали так активно использовать бронетехнику, поскольку ее становится все меньше, а также потому, что жизнь солдата, по мнению эксперта, для России дешевле, чем танк или артиллерийская установка.

"Сейчас захватчики не используют бронетехнику, во-первых, ее уменьшается, да и жизнь российского солдата или офицера гораздо меньше стоит, чем тот же танк или какая-нибудь артиллерийская установка. Поэтому технику враг бережет, а то, что приходит расконсервированное с территории рф, мягко говоря, более низкого качества", - объяснил Жмайло.

Последние образцы российской техники, захваченные ВСУ, в том числе танки Т-90М "Прорыв", оснащаются пушками еще в 1992 году производства. Это свидетельствует о низком уровне технологий, используемых россией. Также несмотря на попытки продвинуться вперед, зона их движения сузилась, и без решения вопроса на Селидовском направлении россияне не смогут двигаться на Покровск, не подставляясь во фланговый удар.

Жмайло отмечает, что российские оккупанты будут продолжать накапливать резервы, но им вряд ли удастся захватить Покровск в рамках этой кампании. Однако они могут попытаться приблизиться к городу и провести ограниченные наступательные действия.

"Я предполагаю, что у них в этой наступательной кампании не хватит сил, чтобы захватить Покровск. Смогут ли к нему подойти? Думаю, что это возможно. Смогут ли где-нибудь проломить Селидово? Потому что пока противник не решит вопрос с Селидовым, то не сможет двигаться. на Покровск, чтобы не получить фланговый удар. Поэтому еще рано, как говорят, "ставить крест" на Покровске. Здесь вопрос - сгенерируют ли россияне достаточное количество сил и резервов?", - отметил военный эксперт.

Жмайло отмечает, что сейчас у российских войск есть дилемма — продолжать атаки на Покровск, сохранять линию фронта по другим направлениям, или пытаться удержать плацдарм в Курской области.

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