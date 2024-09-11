Украинским защитникам удалось приостановить российское продвижение в сторону Покровска, но битва далека от завершения. Россияне продолжают атаки на других участках, используя свое численное преимущество. Об этом сообщает The Economist, ссылаясь на комментарии украинских военных.

По словам офицера 79-й бригады ВСУ Александра, фронт здесь держат группы защитников. Он отмечает, что на каждого украинского солдата приходится в среднем до 18 россиян, и хотя украинцы оказывают отчаянное сопротивление, численное преимущество врага сказывается.

После остановки наступления на Покровск россияне начали перегруппировку сил для атаки на направлении Курахово. Если им удастся прорыв, то в худшем случае в окружение попадут украинские силы в так называемом Невельском "кармане". Эта перспектива вызывает беспокойство среди солдат, ведь ситуация на фронте ухудшается, и дороги, которые еще недавно были проездными, теперь заблокированы.

По словам солдата 59-й бригады Юрия, подкрепление неопытных пехотинцев, отправленных из 71-й бригады, было уничтожено за три дня.

"Некоторые убежали, некоторые погибли", - добавляет он.

Однако есть и положительные новости. Украинские силы провели контратаку, с помощью танков и пехоты, отбросившей россиян у Селидового, расположенного к северу от Украинского. Однако ситуация остается шаткой: россияне сосредоточены на контроле дорог, ведущих в Покровск, и не планируют останавливаться.

Андрей, офицер 79-й бригады, отмечает, что 80% российских солдат не доходят до украинских позиций, но остальные 20% все же находят способы подступиться.

"Они знают, что мы не будем контратаковать, потому что у нас нет людей для этого, поэтому они проползают, куда могут", – рассказывает он.

Как отмечают военные, ситуация в Покровском направлении усложняется: обостряются вопросы логистики, доставки горючего, боеприпасов, эвакуации раненых. Россияне продолжают использовать артиллерию и бомбы, пытаясь использовать численное преимущество для продвижения на украинскую территорию.

Последние новости Украины:

Армия России начала атаковать Украину новым типом авиабомб: военный эксперт рассказал об опасности.

Перелом ситуации на фронте: военный эксперт дал прогноз до конца 2024 года.

Какие ракеты получили украинские F-16: военный эксперт рассказал, как это отразится на фронте.