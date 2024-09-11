Эксперт рассказал о новых угрозах для Украины, связанных с возможной поставкой иранских ракет для рф.

Иран может предоставить россии новый арсенал ракет, что существенно изменит разложение сил на поле боя. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал военный эксперт Петр Черник, назвав среди возможных поставок иранские ракеты Fath-110, Zolfaghar и даже Fath-360.

По словам эксперта, ракеты Fath-110 и Zolfaghar базируются на старых советских разработках, таких как С-75 Двина, которая в свое время активно применялась во время войны во Вьетнаме. Ирония ситуации заключается в том, что россия больше не может производить эти ракеты, а Иран, который десятилетиями находится под санкциями, научился это делать.

"Иранцы улучшили двигатель, систему наведения и боевую часть ракеты, но концепт остался с 1960-х годов. Не забывайте, что иранская военная промышленность является продолжением китайской, а китайская базируется на советских технологиях", - пояснил Черник.

Он добавил, что ракеты Fath-110 и Zolfaghar способны поражать цели на расстоянии от 400 до 700 км и имеют тяжелую боевую часть весом до 500 кг. Эти ракеты уже были использованы в январе 2020 года, когда Иран нанес удары по американским базам в Ираке в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.

Черник также не исключает передачи россии ракет Fath-360, являющихся улучшенной версией БМ-21 "Град". Эта ракета имеет калибр 360 мм, шесть пусковых контейнеров и способна поражать цели на расстоянии до 120 км. Она является наземным аналогом русской ракеты Х-31.

Однако, по мнению эксперта, поставка только одной батареи (6 пусковых установок и 200 ракет) не приведет к радикальным изменениям на фронте. Для этого россии понадобится не менее 100 пусковых установок и 2-3 тысячи ракет.

"Если учесть, что при обстреле россия использует более 100 ракет за раз, то боекомплект из 200 ракет хватит всего на два дня активных боевых действий", — подытожил Черник.

Последние новости Украины:

Армия России начала атаковать Украину новым типом авиабомб: военный эксперт рассказал об опасности.

Перелом ситуации на фронте: военный эксперт дал прогноз до конца 2024 года.

Какие ракеты получили украинские F-16: военный эксперт рассказал, как это отразится на фронте.