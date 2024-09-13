Украинцам следует серьезно воспринимать угрозу от иранских ракет, ведь они хоть и не дальнобойны, однако отличаются высокой точностью. Об этом в комментарии YouTube-канала "РБК-Украина" рассказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман.

Поступление иранских ракет в рф повышает риск точечных ударов по гражданской и критической инфраструктуре Украины.

"Эти ракеты хоть и не имеют большой дальности, их точность делает их опасными. Хотя они не могут достать до дальнобойных целей, их точные удары могут нанести серьезный ущерб", - отметил эксперт.

Гетман объяснил, что ранее рф использовала для точечных ударов ракеты "Искандер", но с новыми иранскими ракетами они могут совершать точечные атаки на объекты вглубь Украины, находящиеся на расстоянии 200-300 км от линии фронта.

"То есть количество "Искандеров", которые они использовали по приграничной, может быть использовано уже по объектам вглубь нашей территории, которые находятся в 200-300 км от линии фронта. То есть это означает, что может прилететь не меньше по середине страны, а больше ракет", - добавил Гетман.

Эксперт также подчеркнул, что иранские ракеты могут быть использованы для усиления массированных ракетных атак, производимых раз в месяц или полтора.

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