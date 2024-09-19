Экс-нардеп Игорь Мосийчук объяснил, что план победы Зеленского, конечно, обратит внимание Байдена, Харрис и Трампа на Украину, но прежде всего он должен был быть согласован с украинцами.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Все очень просто. Я не знаю, какой там план, этого не знает никто, потому что с украинцами не посоветовались. Ну, вот просто. Я не знаю, что там написали, но я знаю другое. Я знаю, что этот план, какой бы он ни был красивым, по состоянию на сегодня больше пиар, рассчитанный на американскую аудиторию, чтобы поддержать какой-то баланс и чтобы Украина не уходила с порядка дня США», - рассуждает Игорь Мосийчук.

Попутно он вспоминает дебаты между Трампом и Харрис, где об Украине говорилось не так много, ведь, понятно, что для американцев на первом месте американские проблемы, миграция, экономика и так далее, а украинская тема идет в разрезе помощи и эффективного ее использования. Так что, утверждает эксперт, Зеленский этим планом попытается актуализировать в американском политикуме украинский вопрос.

Тем не менее, подчеркивает он, американцы не участвуют в войне напрямую, а мы едем к ним согласовывать, что делать и как воевать. По мнению гостя программы, в первую очередь этот план должны были увидеть сами украинцы, и они должны были его одобрить.

«В принципе, сейчас как никогда актуален вопрос суверенитета, суверенных решений по возвращению мира, по окончанию войны, суверенных решений по отстраиванию экономики. Вот фактически сейчас переломный момент для нашего народа, для нашей страны, во время которого стоит вопрос самого существования нации и государства», - подчеркивает Игорь Мосийчук.

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