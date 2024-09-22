ПриватБанк расширил бесплатную доставку карт через "Укрпочту" для клиентов за рубежом в нескольких новых странах.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Доставка карточек для клиентов ПриватБанка за границей

Согласно сообщению, через месяц после начала международной доставки через "Укрпочту" в список стран добавили:

Бельгия,

Болгария,

Кипр,

Казахстан,

Израиль,

Нидерланды,

Норвегия,

Швеция.

До конца 2024 года доставка в эти страны будет оставаться бесплатной для всех, кто перевыпустил карту или открыл новую через Приват24.

В банке отмечают, что получить новую или перевыпустить действующую карточку ПриватБанка можно легко через мобильное приложение Приват24, подав заявку за несколько кликов. Для заказа пластиковой карты необходимо:

оформить Digital карту (виртуальную),

выбрать ее доставку в меню "Все карты".

Банк также напоминает, что с начала войны несколько раз был продлен срок действия всех карт, что позволяет клиентам беспрепятственно совершать покупки и снимать наличные.

Если нужно перевыпустить карту для онлайн-шопинга, цифровую версию можно получить мгновенно через Приват24, а платежную карту доставит логистический партнер как по Украине, так и за ее пределами.

В настоящее время услуга доставки карт от ПриватБанка доступна в Украине и 17 других странах.

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