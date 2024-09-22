ПриватБанк расширил бесплатную доставку карт через "Укрпочту" для клиентов за рубежом в нескольких новых странах.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Доставка карточек для клиентов ПриватБанка за границей
Согласно сообщению, через месяц после начала международной доставки через "Укрпочту" в список стран добавили:
- Бельгия,
- Болгария,
- Кипр,
- Казахстан,
- Израиль,
- Нидерланды,
- Норвегия,
- Швеция.
До конца 2024 года доставка в эти страны будет оставаться бесплатной для всех, кто перевыпустил карту или открыл новую через Приват24.
В банке отмечают, что получить новую или перевыпустить действующую карточку ПриватБанка можно легко через мобильное приложение Приват24, подав заявку за несколько кликов. Для заказа пластиковой карты необходимо:
- оформить Digital карту (виртуальную),
- выбрать ее доставку в меню "Все карты".
Банк также напоминает, что с начала войны несколько раз был продлен срок действия всех карт, что позволяет клиентам беспрепятственно совершать покупки и снимать наличные.
Если нужно перевыпустить карту для онлайн-шопинга, цифровую версию можно получить мгновенно через Приват24, а платежную карту доставит логистический партнер как по Украине, так и за ее пределами.
В настоящее время услуга доставки карт от ПриватБанка доступна в Украине и 17 других странах.
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