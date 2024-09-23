Ванга боялась этих знаков Зодиака, ведь среди них много людей с экстрасенсорными способностями, и читать таких людей очень сложно.

Ванга, известная как Нострадамус Балкан, была болгарской мистикой, потеряв зрение во время песчаной бури, она утверждала, что Бог одарил ее способностью видеть будущее, узнайте, каких знаков Зодиака она боялась и почему.

Ванга умерла в 1996 году, оставив в качестве прощального подарка пророчества, которые простираются вплоть до 5079 года.

Самые опасные знаки зодиака, находящиеся под защитой высших сил, по мнению Ванги, которых она боялась:

Львы. Всевышние силы оберегают Львов, как только могут. Именно поэтому, несмотря на всю свою эмоциональность и пыл, Львы крайне редко могут попасть в неприятную историю. Им всегда удается выходить сухими из воды.

Рыбы. Обычно представители этого знака Зодиака не подготовлены к жизни.

Жизнь периодически подбрасывает им испытания, но нацелены они на то, чтобы научить Рыб жить в реальном мире.

Из каждой такой ситуации они с легкостью могут получиться, но для этого им нужно хорошенько подумать.

Стрельцы. У Стрельцов очень хорошо развит внутренний голос, но они не обходятся и без знаков сверху. С самого детства Стрельцы умеют распознавать эти знаки и правильно ими пользоваться. Они крайне редко совершают ошибки, а роковые тем более.

Пугала и решительность Скорпиона, способного идти по головам ради своей цели.

Источник: thevoicemag.

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