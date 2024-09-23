Ванга, известная как Нострадамус Балкан, была болгарской мистикой, потеряв зрение во время песчаной бури, она утверждала, что Бог одарил ее способностью видеть будущее, узнайте, каких знаков Зодиака она боялась и почему.
Ванга умерла в 1996 году, оставив в качестве прощального подарка пророчества, которые простираются вплоть до 5079 года.
Самые опасные знаки зодиака, находящиеся под защитой высших сил, по мнению Ванги, которых она боялась:
Львы. Всевышние силы оберегают Львов, как только могут. Именно поэтому, несмотря на всю свою эмоциональность и пыл, Львы крайне редко могут попасть в неприятную историю. Им всегда удается выходить сухими из воды.
Рыбы. Обычно представители этого знака Зодиака не подготовлены к жизни.
Жизнь периодически подбрасывает им испытания, но нацелены они на то, чтобы научить Рыб жить в реальном мире.
Из каждой такой ситуации они с легкостью могут получиться, но для этого им нужно хорошенько подумать.
Стрельцы. У Стрельцов очень хорошо развит внутренний голос, но они не обходятся и без знаков сверху. С самого детства Стрельцы умеют распознавать эти знаки и правильно ими пользоваться. Они крайне редко совершают ошибки, а роковые тем более.
Пугала и решительность Скорпиона, способного идти по головам ради своей цели.
Источник: thevoicemag.
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