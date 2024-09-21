Медиум Анна Атаманова рассказала, что помощь Украине будет продолжаться, будет даже новый военный альянс, о котором мы узнаем в конце сентября.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Здесь, видите, союз. Будет незаметно образовываться военный союз стран, которые будут нам помогать. Какой-то альянс должен быть небольшой, об этом были разговоры конкретные уже 13 числа, и в конце месяца, 31, что-то мы можем узнать в новостях по этому поводу.

Но за Крым. Вопрос основной за Крым. Позиции, видите. Здесь за Крым разговоры идут. И еще территории, которые мы не готовы отдать. Не может быть в конце чье-то поражение или чья-то победа. Здесь именно заморозка временно идет.

Конфликты я вижу, вооружение будет оставаться, но заморозка… В тех городах, где еще не оккупировано, можно договориться о каких-то заморозках, переговорах по этому поводу.

В 11-ом месяце будет многое нам сообщено. Помощь будет, однозначно будет и будет серьезной. Понятно, что с самолетами, ракетные установки, химическое оружие будет работать и будет бавовна в россии. Также с экологией связано и с радиацией.

И еще здесь с нашей стороны и со стороны союзников будет шантаж или какое-то условие для того, чтобы договориться. Это связано с газом, с топливом, именно газ.

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