В течение осени войска рф планируют уничтожать пять областных центров.

Об этом сообщила народная депутат Марьяна Безуглая в своем Facebook.



“В течение осени россияне планируют создать плацдармы вблизи пяти областных центров и уничтожать их: Запорожье и Днепр, к которым они постепенно приближаются, Харьков и Херсон, уже долгое время подвергающиеся постоянным атакам, а также Сумы, ставшие плацдармом для наших активных действий на Курщине”, - написала Безуглая.

По ее мнению, Сумы вошли в список потому, что именно этот город стал плацдармом для наступления ВСУ в Курской области.

“Прошу военных при таких обстоятельствах уделить внимание максимальной горизонтальной координации, максимальному сопротивлению агрессору, а гражданским – реалистическому восприятию ситуации, неравнодушию и поддержке боевых подразделений. Мы не можем отдать ни нашу землю, ни наш разум. Независимо от того, что происходит на самых высоких уровнях, украинцы уже не раз доказали, что сильнее любых обстоятельств”, - написала Безуглая.

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