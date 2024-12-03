Совсем скоро состоится премьера сериала Декстер: Первородный грех, узнайте на какой платформе и когда можно будет посмотреть.

Один из самых известных серийных убийц на телевидении возвращается в трейлере к сериалу «Декстер: Первородный грех», приквелу с Патриком Гибсоном в роли молодого Декстера.

Сюжет сериала раскрывает процесс создания легендарного «Кодекса» — свода правил, по которому Декстер выбирает своих жертв среди преступников, избегая обнаружения правоохранительными органами.

Внутренний монолог персонажа сериала Декстер: Первородный грех, как и прежде, озвучивает Майкл Холл.

В преддверии предстоящего приквела Paramount Global наконец-то представила трейлер предстоящего сериала Декстер: Первородный грех, в котором рассказывается о пути Декстера Моргана к становлению мстительного серийного убийцы, которого зрители знали и любили по оригинальному сериалу Showtime.

Трейлер, как и сериал Декстер: Первородный грех , озвучивает Майкл С. Холл, который вспоминает свои молодые годы и объясняет, как он стал "экспертом по брызгам крови", помогающим полицейскому управлению Майами раскрывать убийства, совершая их в свободное время.

Молодого Декстера Моргана сыграет Патрик Гибсон. К актерскому составу также присоединились Молли Браун, Кристина Милиан и Патрик Демпси.

Специальным гостем проекта станет Сара Мишель Геллар («Баффи — истребительница вампиров»).

Премьера 10-серийного драматического сериала Декстер: Первородный грех состоится 13 декабря в потоковом режиме и по запросу для подписчиков Paramount+ With Showtime.

Источник: deadline.

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