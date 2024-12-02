Доброволец «Грузинского легиона» Каха Басилия объяснил, что Абхазия – коммунистический конструкт, на самом деле они грузины, и диалог с ними возможен, но только после суда над военными преступниками.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Абхазы – это грузинское племя. Я, например, гуриец, он имеретинец, он мегрел. Мы тут грузины, а когда в Грузии меня спрашивают, откуда я, то говорю, что из Тбилиси, а родом я из Гурии. А ты откуда? Из Хони – имеретинец. А ты откуда? Я с Абхазии – абхаз. Понимаете, мы грузины все», - объясняет Каха Басилия.

Абхазия же, рассказывает он, - это племя апсуа, которое в свое время, когда у него были проблемы, спустилось с гор. А в советское время, продолжает военный, власть для них делала все, потому что это маленькое население, так что им дали и театр, и газеты, и все-все.

«Люди, которые нарушали закон, военный закон, должны нести за это ответственность, не может быть военный преступник помилован. Там был такой батальон Баграмяна, я никогда с ними не найду общий язык и никогда с ними не буду мириться, даже фашистам не приснится то, что они творили. Всем известный факт, например, что они играли головами грузин на стадионе в футбол. Это звери, которым надо просто военное правосудие, их надо судить по всем международным законам, просто иначе не может быть мира», - рассказывает Каха Басилия.

По словам гостя программы, те, кто хоть немного читали историю Грузии, знают, что всю эту ситуацию с Абхазией придумали коммунисты, и сейчас у них ничего своего нету, все российское и все на русском.

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