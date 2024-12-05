Сериал «Дюна: Пророчество» перенесет его поклонников в мир научно-фантастических романов Фрэнка Герберта.

Сериал «Дюна: Пророчество» происходит задолго до того, как персонажи фильмов сражаются за контроль над галактикой.

Совместно с Legendary Television сериал «Дюна: Пророчество» исследует основы нескольких ключевых имен, фигур и семей во вселенной книг Герберта.

Сколько серий в «Дюна: Пророчество»: сериал состоит из шести серий.

Основанный на романе «Сестринство Дюны», написанном Брайаном Гербертом и Кевином Дж. Андерсоном, сериал разворачивается за 10 000 лет до того, как Пол Атрейдес в исполнении Тимоти Шаламе взошел на трон и стал Лисан аль Гаиб.

Сериал «Дюна: Пророчество» повествует о двух сестрах Харконнен, которые сражаются за будущее человечества и в конечном итоге основывают религиозный орден, от которого произошли Атрейдесы — Бене Гессерит.

Кто входит в актерский состав Сериала «Дюна: Пророчество»?

Эмили Уотсон играет Валю Харконнен, лидера таинственной секты, которая становится Бене Гессерит, а Оливия Уильямс играет Тулу Харконнен.

В сериале «Дюна: Пророчество» также появятся Трэвис Фиммел, Джоди Мэй, Марк Стронг, Сара-Софи Буснина, Джош Хьюстон, Хлоя Ли, Джейд Анука, Фаойлинн Каннингем, Эдвард Дэвис, Аойфе Хайндс, Крис Мейсон, Шалом Брюн-Франклин, Камилла Бипут, Джихае, Табу, Джессика Барден и Эмма Каннинг, а также выпускницы «Бриджертонов» Чаритра Чандра и Йерин Ха.

Дата выхода сериала «Дюна: Часть 2» в Украине — с 28 февраля 2024 года.

Источник: deadline.

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