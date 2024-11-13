Серіал «Дюна: Пророцтво»: дата виходу серій, перші відгуки

Із двома фільмами Дені Вільнева, які вже вийшли, третій на підході до прем'єри «Дюна: Пророцтво» залишилося зовсім небагато.
Серіал "Дюна: Пророцтво" отримала неоднозначну оцінку критиків на Rotten Tomatoes. В той час, як деякі полюбляють розгорнутий всесвіт.
Деякі також вважають, що це була, можливо, не найкраща, не потрібна ідея.
Що говорять критики про серіал "Дюна: Пророцтво на Rotten Tomatoes": перші відгуки.
З 50% оцінкою на Rotten Tomatoes критики явно розділилися на думці про те, що думають про серіал «Дюна: Пророцтво».
Ден Файнберг вважає, що серіал "Дюна: Пророцтво" "не може зрівнятися за видовищністю з фільмами", але це "все ще велике і задумливе".
Девід Фієр із Rolling Stone погодився з цим, додавши, що серіал «Дюна: Пророцтво» «так намагається відповідати Іграм престолів», що часто забуває про свої обов'язки з розповіді в рамках інтелектуальної власності, одночасно вивертаючись, щоб догодити своїм корпоративним господарям».
Белен Едвардс із Mashable назвала Серіал «Дюна: Пророцтво» та обов'язковим до перегляду.
"Я чудово провів час, подивившись чотири епізоди "Дюни: Пророцтво", відправлені критикам для рецензування", - говорить О'Кіф.
Дата виходу серій «Дюна: Пророцтво» вийде на HBO та MAX у неділю, 17 листопада о 21:00.
Дата виходу нових серій 1-го сезону серіалу "Дюна: Пророцтво". В Україні буде трансляція на Megogo з українським озвученням.
Перша серія - 17 листопада;
Друга серія - 24 листопада;
Третя серія - 1 грудня;
Четверта серія - 8 грудня;
П'ята серія - 15 грудня;
6 серія 22 грудня.
Джерело: movieweb .
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