Серіал «Дюна: Пророцтво»: дата виходу серій, перші відгуки

Шанувальники серіалу «Дюна» Френка Герберта давно чекали на гідну адаптацію пікантного науково-фантастичного всесвіту, дізнайтеся дату виходу серій частини "Пророцтво".

Із двома фільмами Дені Вільнева, які вже вийшли, третій на підході до прем'єри «Дюна: Пророцтво» залишилося зовсім небагато.

Серіал "Дюна: Пророцтво" отримала неоднозначну оцінку критиків на Rotten Tomatoes. В той час, як деякі полюбляють розгорнутий всесвіт.

Деякі також вважають, що це була, можливо, не найкраща, не потрібна ідея.

Що говорять критики про серіал "Дюна: Пророцтво на Rotten Tomatoes": перші відгуки.

З 50% оцінкою на Rotten Tomatoes критики явно розділилися на думці про те, що думають про серіал «Дюна: Пророцтво».

Ден Файнберг вважає, що серіал "Дюна: Пророцтво" "не може зрівнятися за видовищністю з фільмами", але це "все ще велике і задумливе".

Девід Фієр із Rolling Stone погодився з цим, додавши, що серіал «Дюна: Пророцтво» «так намагається відповідати Іграм престолів», що часто забуває про свої обов'язки з розповіді в рамках інтелектуальної власності, одночасно вивертаючись, щоб догодити своїм корпоративним господарям».

Белен Едвардс із Mashable назвала Серіал «Дюна: Пророцтво» та обов'язковим до перегляду.

"Я чудово провів час, подивившись чотири епізоди "Дюни: Пророцтво", відправлені критикам для рецензування", - говорить О'Кіф.

Дата виходу серій «Дюна: Пророцтво» вийде на HBO та MAX у неділю, 17 листопада о 21:00.





Дата виходу нових серій 1-го сезону серіалу "Дюна: Пророцтво". В Україні буде трансляція на Megogo з українським озвученням.

Перша серія - 17 листопада;

Друга серія - 24 листопада;

Третя серія - 1 грудня;

Четверта серія - 8 грудня;

П'ята серія - 15 грудня;

6 серія 22 грудня.

Джерело: movieweb .

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