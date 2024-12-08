До этой новости, последнее обновление второго сезона сериала "Уэнздей", действие которого происходит в Академии Невермор, включало гостевое появление некой Матери-монстра .

Когда выйдет сериал "Уэнздей" 2 сезон?

Netflix запланировал выход второй части сериала на 2025 год.

Сериал "Уэнздей" второй сезон находится в производстве?

4 декабря Netflix объявил, что производство второго сезона сериала «Уэнздей» официально завершено.

О сюжете сериала "Уэнздей" второго сезона известно немного.

Создатели Эл Гоф и Майлз Миллар намекнули, что может быть больше членов семьи Аддамс — подтверждено актерским составом во время появления в Тудуме , хотя они не сказали, кто именно — и идея расширенной вселенной уже находится в разработке, и спин-офф-сериал, вращающийся вокруг дяди Фестера, уже находится в разработке у Netflix и продюсера сериала MGM Television.

В дополнение к новым постоянным актерам сериала "Уэнздей", во втором сезоне Netflix подтвердил, что приглашенными звездами второго сезона сериала "Уэнздей" станут Джоанна Ламли в роли бабушки, Тандиве Ньютон в роли доктора Фейрберна, Фрэнсис О'Коннор, Хейли Джоэл Осмент, Хезер Матараццо и Йонас Суотамо. Армисен снова сыграет роль дяди Фестера, а Кристофер Ллойд, сыгравший Фестера в фильмах, также будет приглашенной звездой.

Стив Бушеми также присоединится к сериалу в нераскрытой роли сериала "Уэнздей" второй сезон . Леди Гага — последняя звезда, которая появится во втором сезоне мрачного сериала Бертона. Ее роль держится в тайне.

Сериал "Уэнздей" второй сезон будет транслироваться на Netflix.

Источник: deadline.

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