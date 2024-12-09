В Нью-Йорке состоялся первый показ фильма «Носферату» Роберта Эггерса, зрители которого остались крайне довольны.
В начале фильма Роберта Эггерса « Носферату» есть момент , когда Лили-Роуз Депп , в последний раз сыгравшая изворотливую поп-звезду в фильме «Идол» , дает понять зрителям: «Это будет непохоже ни на что из того, что вы когда-либо видели».
В полнометражном фильме «Носферату» Эггерса вампир, которого играет Билл Скашгард, одержим женщиной по имени Эллен Хэттер, которую играет Лили-Роуз Депп. Николас Холт играет ее мужа Томаса, которого отправляют в Трансильванию.
Среди других актеров «Носферату» — Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Коррин, Уиллем Дефо и Ральф Айнесон.
Фильм является творческим ремейком «Носферату. Симфония ужаса» (1922) Фридриха Вильгельма Мурнау.
Режиссер «Носферату» хотел экранизировать роман «Дракула» Брэма Стокера, но у студии не было прав. Мурнау переименовал персонажей и переписал сценарий. Кажется, Роберт Эггерс хотя бы не опозорил классика, рецензии говорят сами за себя:
«Носферату» Роберта Эггерса — это наслаждение эпохи, фантастическая история ужасов, изысканно смонтированная и эффектно представленная. Она исторически точна, с сильным английским акцентом».
Фильм «Носферату» выйдет в прокат 25 декабря 2024 года.
Источник: deadline.
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