Новый год — время магии, когда человек может попытаться привлечь удачу и осуществить свои заветные мечты.

Одной из популярных новогодних традиций является загадка желаний, и хотя многие не верят в магию этой ночью, приметы и обряды все равно остаются актуальными.

Один из самых распространенных способов загадки желания — написать его на листе бумаги. Больше всего поверий связано с тем, как именно и когда это делать. Традиции говорят, что заветное желание нужно загадать именно в ночь с 31 декабря на 1 января, а затем сжечь записку ровно в 12 часов ночи. Пепел от записки нужно высыпать в бокал с шампанским и выпить содержимое — по старинным поверьям, это гарантирует исполнение желания.

Другой вариант – положить записку в пустую бутылку из-под шампанского, и также верить, что это будет способствовать осуществлению мечты.

Психологи советуют правильно формулировать желания. К примеру, вместо того, чтобы писать «я хочу купить дом», стоит сказать «я купил дом». Важно избегать отрицательных формулировок и четко прописать свои намерения с деталями. Желание должно быть конкретным и положительным.

В то же время, есть несколько запретных желаний, которые могут «сгневить» удачу. Не рекомендуется загадывать желание о богатстве в больших объемах, а также просить конкретного человека, в частности, просить Фортуну привести к вам определенного партнера. Отрицательные пожелания тоже стоит обойти вниманием, ведь энергия, которую вы посылаете во вселенную, вернется к вам. Не стоит также загадывать желания, связанные с конкретным местом работы, потому что такой запрос не всегда реализуется.

По традициям желание на Новый год также можно писать и класть под подушкой в ​​первый день года. Первая записка, которую вы извлечете, подскажет вам, какое желание исполнится первым.

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