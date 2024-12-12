На войне оборвалась жизнь защитника Украины и режиссера монтажа Олега Сарело.

Об этом сообщают коллеги Олега Сарела по проекту "Реальная история" в Facebook.

"Друзья, сегодня делимся с вами бесконечно печальной новостью. На фронте погиб режиссер монтажа, член нашей команды Олег Сарело", - говорится в сообщении.

Известно, что Олег вырос в городе Приморске, что находится недалеко от Бердянска, который сейчас находится под временной оккупацией.

Пол года назад Олег Сарело присоединился к рядам Вооруженных сил Украины и служил в 72-й отдельной механизированной бригаде.

"Мы ощущали эту потерю в команде, но очень гордились нашим героем. Теперь мы чувствуем глубокую потерю, потому что нашего Олега не стало", - сообщили коллеги режиссера.

У павшего воина остались 10-летний сын Иван и жена Екатерина.

"Мы выражаем искренние соболезнования семье. Спасибо тебе, герой! Почивай с миром", - выражают слова соболезнования коллеги.

"Доземный поклон Воину. Царство небесное Герою. Вечная светлая память Защитнику. Искренние соболезнования семье",

" Боже какая потеря, родной Приморск, там живет моя мама, родные места, очень хорошие люди, СВЕТАЯ ПАМЯТЬ",

"Очень жаль. Страна теряет лучших из нас. Примите искренние соболезнования. Вечная память Герою", - пишут украинцы слова соболезнования в комментариях.

Последние новости Украины:

Военный эксперт рассказал, какую стратегическую задачу поставили перед российскими войсками.

Главные причины отступления ВСУ: военный эксперт рассказал, из-за чего не удается держать фронт.

Новый вызов для ВСУ: эксперт рассказал, как российские дроны научились уклоняться от атак.