2025 год станет переломным для всех знаков Зодиака, обещая множество возможностей и испытаний.

Астролог Марина Скади рассказала, что космические события и планетарные транзиты принесут изменения в личную и профессиональную жизнь, заставляя адаптироваться к новым условиям.

Овен получит поддержку от Нептуна и Сатурна, что принесет изменения в социальной сфере. Профессиональная карьера станет ключевой, но найти баланс между прагматизмом и творчеством будет сложно.

Телец переживет облегчение после ухода Урана из его знака. Это время для стабильности и построения долгосрочных финансовых и личных планов.

У близнецов будет беспокойный год с транзитом Урана, что принесет революционные изменения в мышлении и жизни. Они должны быть гибкими, но не терять связи с реальностью.

Рак почувствует приток энергии от Юпитера, который принесет удачу в личной жизни и в семейных делах. Профессиональная сфера также принесет успехи особенно для тех, кто работает в творческих или социальных областях.

Львы будут переживать период испытаний через оппозицию Плутона к их Солнцу. Этот год потребует сотрудничества и готовности к изменениям в карьере и отношениях.

Дева сможет завершить долгосрочные проекты, отпустить прошлое и сосредоточиться на саморазвитии. Здоровье и карьера станут важнейшими аспектами.

Весам придется работать над укреплением отношений и принятием сложных решений в партнерствах. Важно найти баланс между обязанностями и желаниями во избежание выгорания.

Скорпион столкнется с глубинными эмоциональными изменениями и необходимостью избавления от прошлого. Год принесет облегчение в финансовой сфере, но потребует гибкости.

Стрелец получит новые возможности благодаря снятию давления от Юпитера. Это год для путешествий, обучения и укрепления родственных связей.

Козорогов после ухода Плутона почувствует стабильность и восстановление сил. Год благоприятен для карьерного роста и реализации амбиций.

Водолей под влиянием Плутона будет переживать сильные изменения, которые потребуют новых подходов к имущественным и социальным вопросам. Нужно быть готовым к кризисам и сопротивлению, но эти изменения принесут новые возможности.

Рыбы получат благоприятные условия для духовного роста и самореализации. Год обещает удачу и творческие успехи, главное следовать внутреннему голосу.

2025 год принесет каждому знаку шанс на трансформацию, но для этого нужно быть открытым для перемен и готовым к работе над собой.

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