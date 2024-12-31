Новогодние праздники – это время чудес и мечтаний, когда большинство из нас загадывает желания.

Однако, чтобы ваши мечты действительно сбылись, нужно знать, как правильно формулировать желание в Новый год .

Эзотерики рассказали, что нужно учесть, чтобы загаданное не только произошло, но и стало подарком для вашей души. Жанна Шулакова, победительница "Битвы экстрасенсов", объясняет, что каждое желание должно быть сформулировано четко и конкретно. Например, желание о деньгах не должно звучать просто как "хочу деньги". Если вы это не уточните, можно оказаться на улице, найдя пару копеек, и считать это исполнением желания. Важно также не загадывать желания, относящиеся к другим людям, ведь это может нарушить их волю и привести к негативным последствиям.

Чтобы желание точно исполнилось, необходимо верить в его исполнение и быть уверенным, что вы этого достойны. Эксперт также советует формулировать желание без доли "не", ведь Вселенная не воспринимает негативные формулировки.

Если хотите, чтобы желание сбылось, важно выбрать правильный момент. По словам современной ведьмы Жанны Шулаковой, идеальным временем является молодой человек, когда энергетические потоки в мире сильнее. Однако и на Новый год желания могут сбыться, поскольку праздник приносит много положительной энергии, а люди в это время особенно настроены на чудеса.

Есть несколько способов, как можно укрепить силу желания с помощью ритуалов:

Желание на лавровых листьях. Напишите свое желание на лавровом листе золотым или серебряным маркером, представьте, что вы уже получили желаемое, а затем сожгите письмо, произнеся слова: " Силой Богов и силой небес, Силой Вселенной и силой чудес, Мое желание исполнилось, Как повелел(а) я , так и произошло!

Желание в бутылке. Напишите свое желание на бумажке, сверните его и положите в бутылку. Укупоренную бутылку храните до тех пор, пока желание не исполнится.

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