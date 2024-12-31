Стрижка и окрашивание волос по лунному календарю на 2025 год, узнайте о наиболее благоприятных днях.

Лунный календарь по уход за волосами — это старая практика, Луна — могущественная сила, она управляет приливами, ночным небом, а некоторые даже скажут, что вашими волосами.

Одно из самых распространенных представлений Луны — это Тройная луна: растущая, полная и убывающая.

В некоторых сказаниях даже говорится, что лунный уход за волосами, стрижка или глубокая обработка в определенные лунные дни, могут дать разные эффекты.

Независимо от того, верите ли вы в то, что Луна действительно влияет на эти вещи или нет, соблюдение лунного цикла ухода за волосами может помочь вам составить здоровый график подстригания, окрашивания, глубоких процедур и многого другого.

Следуя нашему лунному календарю стрижек, чтобы запланировать свой следующий визит в салон, вы получите локоны, о которых вы всегда мечтали.

Пришло время вам получить волосы, достойные рекламы шампуня, о которых вы всегда мечтали!

Лучшие даты для стрижки в 2025 году: 10 - 20 января, февраль 8 - 18 февраля, март 12 - 22 марта.

Апрель 9-19 апреля, май 7-17 мая, Июнь 5 - 15 июня, Июль 4-14 июля.

Август 2-12 августа, Сентябрь 1-11 сентября. октябрь 1-11 октября. ноябрь 9-19 ноября. декабрь 7 - 17 декабря.

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