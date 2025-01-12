Фильм «Носферату» пробил кассу, превзойдя ожидания кассовых сборов, принеся пугающе хорошие 21,6 млн долларов за традиционные выходные и 40,8 млн долларов с момента дебюта в Рождество.

Сборы фильма «Носферату» заставили аналитиков кассовых сборов по всему миру хвататься за вампирские каламбуры (извинения, извинения) в попытке объяснить чертовски фантастические результаты «Носферату».

«Когда мы приурочили фильм к Рождеству, люди не говорили: «Ух ты, это так просто». Кинопрокатчики были ошеломлены тем, что мы собирались сделать эту готическую историю в Рождество», — говорит Лиза Баннелл, руководитель отдела дистрибуции в Focus Features, которая поддержала фильм.

«Мы смогли превратить его в событие, и это сработало потрясающе. Сам фильм доставляет удовольствие, а это всегда самое главное».

Хотя это не является чем-то необычным для периода праздников, когда многие люди не работают, а планы могут складываться в последнюю минуту, это помогает объяснить, почему хорошо оцененный «Носферату» почти удвоил ожидания до выхода фильма.

"Носферату" — не типичный фильм ужасов. Он возвышенный, снятый режиссером-автором, и вписывается в обсуждение наград за операторскую работу и костюмы», — говорит Баннелл. «Все это сделало его уникальным».

Источник: variety.

Читайте также:

Сериал «Дюна: Пророчество»: дата выхода серий, первые отзывы.

Сериал "Убежище" 2 сезон: дата выхода серий и отзывы критиков.

Сериал «Сто лет одиночества»: Netflix назначил дату премьеры, появился трейлер.