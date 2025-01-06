Российские войска продолжают применять тактику, включающую пехоту, в то время как использование бронетехники остается ограниченным.

Российские войска на фоне значительных потерь и истощения советских запасов значительно изменили тактику ведения боевых действий на ключевых направлениях фронта, включая Кураховское направление.

Согласно аналитикам Института изучения войны, российская армия значительно уменьшила использование бронетехники в атакующих операциях, что стало следствием серьезных потерь техники в октябре и ноябре 2024 года.

В последнюю неделю декабря и начале января ВСУ сообщили о смене стратегии со стороны противника. Российские войска теперь активно применяют пехотные подразделения для штурмов, при этом бронетехнику они используют в основном для огневой поддержки.

В ВСУ заметили, это решение стало реакцией на потери бронетехники, что вынудило российские войска снизить зависимость от тяжелой техники и делать упор на мобильность пехоты. Также стало известно, что россияне начали использовать альтернативные средства передвижения для доставки своих войск в зоны боевых действий.

Часто в отчетах встречается информация о применении электрических скутеров, мотоциклов и квадроциклов, что говорит о попытке компенсировать дефицит бронетехники и повысить мобильность войск.

По словам одного из представителей украинской бригады, действующей на Кураховском направлении, российские войска продолжают применять тактику, включающую пехоту, в то время как использование бронетехники остается ограниченным.

Эксперты отмечают, что такая динамика свидетельствует об истощении российских военных ресурсов, что, в свою очередь, подрывает их способность поддерживать масштабные наступления и удерживать ранее захваченные позиции.

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