Обновление коснется как стоимости тарифов, так и их дополнения.

Мобильный оператор « Киевстар » предусматривает обновление стоимости и условия ряда тарифных планов, в частности, «Твой Безлим», «LOVE UA Свет 2024» и другие.

Изменения вступят в силу с 15 января 2025, пишут на сайте Киевстара .

Что изменится?

Обновление коснется как стоимости тарифов, так и их дополнения. Однако точные детали по изменению цен пока не разглашаются.

«С 15 января 2025 года будут изменены некоторые условия тарифов по подписке. Это касается объемов услуг и их стоимости», — отметили в компании.

Для пользователей тарифа «Твой безлим» предусмотрено дополнительно 12,2 ГБ Интернета в странах, где действует услуга «Роуминг как дома». Также пересмотрен список стран, для которых действуют специальные условия международных звонков. Соответственно тарифные минуты распространяются на звонки в Бельгию, Норвегию и Швецию, тогда как для звонков в Узбекистан, Израиль и Китай будут использоваться стандартные тарифы.

Обновленные тарифы

Изменения коснуться следующих тарифов:

"Твой Безлим";

"Твой Максимум";

"LOVE UA Магнит";

«LOVE UA Свет 2024»;

«LOVE UA Свобода 2024»;

«LOVE UA Безлим 2024»;

"LOVE UA Песня 2024";

"LOVE UA Сила 2024".

Новые условия для интернета

Также, в тарифах "LOVE UA Песня 2024" и "LOVE UA Сила 2024" стоимость Интернета за пределами тарифного объема в странах "Роуминг как дома" составляет 8 копеек за 1 мегабайт. Также будет унифицирована оплата интернета вне тарифа.

"Раньше при исчерпании гигабайтов абоненты получали дополнительно 500 МБ за 20 грн в день. Теперь за эту сумму предоставляется безлимитный интернет без ограничения скорости", - сообщили в "Киевстаре".

Остается ожидать дополнительных деталей от оператора, которые, вероятно, будут обнародованы ближе к дате изменений.

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