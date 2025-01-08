Мобильный оператор « Киевстар » предусматривает обновление стоимости и условия ряда тарифных планов, в частности, «Твой Безлим», «LOVE UA Свет 2024» и другие.
Изменения вступят в силу с 15 января 2025, пишут на сайте Киевстара .
Что изменится?
Обновление коснется как стоимости тарифов, так и их дополнения. Однако точные детали по изменению цен пока не разглашаются.
«С 15 января 2025 года будут изменены некоторые условия тарифов по подписке. Это касается объемов услуг и их стоимости», — отметили в компании.
Для пользователей тарифа «Твой безлим» предусмотрено дополнительно 12,2 ГБ Интернета в странах, где действует услуга «Роуминг как дома». Также пересмотрен список стран, для которых действуют специальные условия международных звонков. Соответственно тарифные минуты распространяются на звонки в Бельгию, Норвегию и Швецию, тогда как для звонков в Узбекистан, Израиль и Китай будут использоваться стандартные тарифы.
Обновленные тарифы
Изменения коснуться следующих тарифов:
"Твой Безлим";
"Твой Максимум";
"LOVE UA Магнит";
«LOVE UA Свет 2024»;
«LOVE UA Свобода 2024»;
«LOVE UA Безлим 2024»;
"LOVE UA Песня 2024";
"LOVE UA Сила 2024".
Новые условия для интернета
Также, в тарифах "LOVE UA Песня 2024" и "LOVE UA Сила 2024" стоимость Интернета за пределами тарифного объема в странах "Роуминг как дома" составляет 8 копеек за 1 мегабайт. Также будет унифицирована оплата интернета вне тарифа.
"Раньше при исчерпании гигабайтов абоненты получали дополнительно 500 МБ за 20 грн в день. Теперь за эту сумму предоставляется безлимитный интернет без ограничения скорости", - сообщили в "Киевстаре".
Остается ожидать дополнительных деталей от оператора, которые, вероятно, будут обнародованы ближе к дате изменений.
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