Тизер второго сезона сериала «Разделение» раскрывает дату выхода в 2025 году и загадочного нового персонажа Гвендолин Кристи.

Спустя более двух лет — и невероятно захватывающего первого сезона — сериал «Разделение» наконец возвращается.

Apple TV+ выпустил тизер второго сезона сериала «Разделение», премьера которого состоится на стриминговом сервисе в пятницу, 17 января. После этого 10-серийный сезон будет выходить еженедельно по пятницам.

Логлайн второго сезона сериала «Разделение» гласит: «Марк (Скотт) и его друзья узнают о страшных последствиях несерьезного отношения к барьеру разрыва, что ведет их все дальше по пути горя».

Новый тизер сериала «Разделение» не показывает многого, кроме как основных персонажей, возвращающихся в залы Люмона. Также есть быстрый взгляд на таинственного персонажа Кристи, который загадочно говорит им: «Вы должны были уйти».

Адам Скотт играет Марка Скаута, который работает в офисе в таинственной биотехнологической компании Lumon.

Эта противоречивая корпорация проводит процедуры, в ходе которых психика сотрудников раздваивается, чтобы отделить рабочие воспоминания от личных воспоминаний, создавая Innies (персонажей сотрудников на работе) и Outties (их самих вне офиса).

Патрисия Аркетт играет менеджера уволенных сотрудников, а также соседку Марка. По мере развития сериала «Разделение» Марк делает любопытные открытия, которые ставят под сомнение намерения компании.

Источник: variety.

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