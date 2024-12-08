Сериал «Рыцарь семи королевств» расскажет о приключениях рыцаря и его оруженосца, которые путешествовали по Вестеросу за 100 лет до событий «Игры престолов».

По словам руководителя глобального потокового вещания Warner Bros, Discovery Джей Би Перретта, поклонники смогут посмотреть сериал «Рыцарь семи королевств» в феврале.

Руководитель сообщил эту новость на технической и медиаконференции, организованной Wells Fargo, наряду с запланированной на весну 2025 года премьерой второго сезона «Одни из нас», запуском в конце 2025 года приквела «Игры престолов» «Рыцарь семи королевств» и ожидаемым дебютом в 2026 году третьего сезона «Эйфории».

Хотя Перретт сказал, что «Рыцарь семи королевств» выйдет летом, скорее всего, будет название четвертого квартала.

Сериал «Рыцарь семи королевств» расскажет о приключениях рыцаря Дунка и его оруженосца Эгга, путешествующих по Вестеросу за 100 лет до событий «Игры престолов».

Главные роли в сериале «Рыцарь семи королевств» взяли на себя Питер Клэффи (Дунк) и Декстер Сон Ансел (Эгг), также среди актерского состава — Финн Беннет (Эйрион Таргариен), Берти Карвел (Бейлор Таргариен), Танзин Кроуфорд (Танселл), Дэниел Ингз Сэм Спруэл (Мейкар Таргариен).

Сериал «Рыцарь семи королевств» имеет гораздо меньший бюджет, чем «Дом дракона» или «Игра Престолов».

Джордж Мартин сообщал, что «90% событий сериала «Рыцарь семи королевств» будут проходить в поле с палатками», однако добавил, что эти декорации получились замечательными.

Источник: variety.

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