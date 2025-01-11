В зимний сезон, когда активность вирусных инфекций, в частности ОРВИ, растет, важно знать, как правильно защитить себя и своих близких.

Один из наиболее эффективных методов – это профилактика с помощью физраствора, который можно применять для увлажнения слизистых оболочек носа.

Доктор Евгений Комаровский объяснил, как правильно использовать этот обычный способ. Он отметил, что основной задачей является регулярное увлажнение слизистых, чтобы поддерживать местный иммунитет и смывать вирусы с поверхности носа. Чтобы это сделать, вам необходимо приобрести изотонический физраствор в аптеке, например, раствор хлорида натрия.

Как правильно использовать раствор?

Сначала нужно приобрести одноразовый шприц, проколоть пробку флакона физраствора и набрать необходимое количество. Затем перелить раствор в пустой флакон от сосудосуживающих капель или другой подобный флакон.

Чтобы эффективно смывать вирусы, нужно пшикать раствор в каждый носовой ход через определенные промежутки времени. Вы можете делать это даже каждые 15 минут. Если у вас дома есть больной человек, регулярно используйте этот метод для себя и для детей, советует врач.

Комаровский добавляет, что физиологический раствор не содержит консервантов и стабилизаторов, поэтому он абсолютно безопасен. Это один из самых простых и доступных способов профилактики вирусных заболеваний. Для удобства можно держать флакон во внутренней кармане, чтобы он был тепленьким, когда вы находитесь на улице.

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