Одной из самых больших проблем, с которой сталкиваются родители маленьких детей, является насморк и тяжесть дыхания из-за заложенности носа; особенно это касается новорожденных и детей до года.

Одним из наиболее эффективных способов для очищения носа малыша является использование специальных отсосов слизи.

Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский. Он добавил, что в аптеках можно найти разные модели: от простых механических приборов с резиновой грушей до более современных устройств с электрическим моторчиком.

Другой метод, помогающий очистить носик малыша – это физиологический раствор. Он увлажняет слизистые и помогает снять отек. Вы можете купить готовый раствор в аптеке или приготовить его на дому: растворить чайную ложку соли в литре кипяченой воды. Этот раствор можно использовать для рытья в носик или для пшикания специальными флаконами. Если вы капаете, то следует делать это регулярно, несколько раз в день, чтобы слизь не застаивалась в носу, а постепенно перетекала в горло. Для детей старше года можно использовать пшикалки.

Для детей до года не рекомендуется использовать пшикалки с аэрозолями, поскольку их давление может повредить слуховую трубу ребенка. Важно также, чтобы на упаковке было четко указано возрастное ограничение для использования таких средств. Если вы используете пшикалку для детей старше года, убедитесь, что давление раствора не слишком сильно.

Врач добавляет, что регулярное увлажнение слизистых, проветривание помещения и контроль за влажностью воздуха помогут избежать многих проблем с носиком вашего малыша. Не забывайте также, что капать или пшикать физраствор можно несколько раз в день, особенно когда ребенок находится в людных местах, напоминает Комаровский.

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